Подводные камни и перспективы замужества "задним числом" за погибшего бойца СВО. Эксперты о законопроекте

В Госдуму внесли законопроект . По задумке авторов. благодаря документу гражданские жены погибших бойцов СВО смогут официально оформить брак.

Инициатива предполагает — брак оформят «задним числом», если отношения сложились до начала спецоперации.

Термин

Законопроект предлагает термин «фактическая семья». Условие — между мужчиной и женщиной были отношения, они вместе вели хозяйство и проживали не менее трех лет.

Наследство и льготы

У фактической супруги появится право стать наследницей. Также она сможет получать льготы от государства.

Юрказусы

На деле установить факт отношений суду будет трудно. Инициатива ставит под сомнение статьи Семейного кодекса. А там четко прописано условие заключения брака, говорит кандидат юридических наук Александр Карабанов, указывает bfm.ru.

Дело в том, что, при заключении брака необходимо получить личное согласие. Но от погибшего человека это сделать невозможно.

И должно быть обязательно личное присутствие человека, что исключено из-за его смерти.

Раздолье для мошенников

Если человек не заключил брак до спецоперации по каким-то причинам, значит, у него были на это основания.

Не исключено, что появятся несколько женщин, которые будут заявлять свое право на заключение брака с погибшим человеком.

Может возникнуть мошенническая сфера, когда кто-то из женщин захочет на этом заработать.

Прогноз

Текст документа, вероятнее всего, отправят на доработку.

Факт

Фактические брачные отношения приравнивались к брачным отношениям с 1926 года по 8 июля 1944 года. Факт нахождения в фактических брачных отношениях был отменен во время Великой Отечественной войны.

Постановлением президиума Верховного суда РФ от 10 июля 2022 года установление судом факта нахождения в фактических брачных отношениях не допускается.

Авторы документа

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.

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