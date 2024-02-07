Подводные камни и перспективы замужества "задним числом" за погибшего бойца СВО. Эксперты о законопроекте

Инициатива предполагает — брак оформят «задним числом», если отношения сложились до начала спецоперации.
Термин
Законопроект предлагает термин «фактическая семья». Условие — между мужчиной и женщиной были отношения, они вместе вели хозяйство и проживали не менее трех лет.
Наследство и льготы
У фактической супруги появится право стать наследницей. Также она сможет получать льготы от государства.
Юрказусы
На деле установить факт отношений суду будет трудно. Инициатива ставит под сомнение статьи Семейного кодекса. А там четко прописано условие заключения брака, говорит кандидат юридических наук Александр Карабанов, указывает bfm.ru.
Дело в том, что, при заключении брака необходимо получить личное согласие. Но от погибшего человека это сделать невозможно.
И должно быть обязательно личное присутствие человека, что исключено из-за его смерти.
Раздолье для мошенников
Если человек не заключил брак до спецоперации по каким-то причинам, значит, у него были на это основания.
Не исключено, что появятся несколько женщин, которые будут заявлять свое право на заключение брака с погибшим человеком.
Может возникнуть мошенническая сфера, когда кто-то из женщин захочет на этом заработать.
Прогноз
Текст документа, вероятнее всего, отправят на доработку.
Факт
Фактические брачные отношения приравнивались к брачным отношениям с 1926 года по 8 июля 1944 года. Факт нахождения в фактических брачных отношениях был отменен во время Великой Отечественной войны.
Постановлением президиума Верховного суда РФ от 10 июля 2022 года установление судом факта нахождения в фактических брачных отношениях не допускается.
Авторы документа
Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.
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