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Политика

«Поэт и царь»: ночью Путин приехал в музей-заповедник Царское Село. Фото

В ночь на 6 июня президент РФ Владимир Путин приехал в Государственный музей-заповедник «Царское Село», сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин приехал в Царское село.
Владимир Путин приехал в Царское село.
kremlin.ru

Глава государства осмотрел воссозданные залы музея-лицея имени А.С.Пушкина и выставку «Поэт и царь», посвященную 225-летию со дня рождения русского классика.

В Царском Селе российского лидера встретили помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, указывает "Фонтанка".

Дата

6 июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта.

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