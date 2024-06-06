Глава государства осмотрел воссозданные залы музея-лицея имени А.С.Пушкина и выставку «Поэт и царь», посвященную 225-летию со дня рождения русского классика.
В Царском Селе российского лидера встретили помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, указывает "Фонтанка".
Дата
6 июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта.
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