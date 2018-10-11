Пока без прорывов: стали известны параметры бюджета Алтайского края на 2019 год

Проект бюджета Алтайского края на 2019 год (есть в распоряжении altapress.ru) не содержит в себе предпосылок для глобальных прорывов. Сейчас основные параметры — доходы и расходы — примерно равны показателям бюджета на текущий год. Федеральные поступления пока даже ниже, однако здесь почти наверняка произойдет увеличение — такова практика последних лет.

Что увеличится?

Пока, согласно проекту, рост показывают только собственные налоговые и неналоговые доходы края. По словам спикера Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Александра Романенко, они увеличатся на 6%. По его мнению, это говорит о том, что «прирастает экономика края», что экономический эффект дало повышение зарплат, с которых отчисляются налоги.

Федеральные средства отстают от прошлогодних показателей. Но, Романенко считает, что пока депутаты рассмотрят бюджет в первом чтении, «контрольные цифры из федерального центра по оставшимся направлениям уже поступят».

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Так, я очень надеюсь, что мы увидим дотацию на сбалансированность бюджетной обеспеченности субъектов РФ, как это было в прошлом году, когда мы дополнительно получили 4 млрд рублей.

По данным altapress.ru, именно отсутствие полной информации о федеральном финансировании ряда программ стало причиной, по которой проект бюджета в АКЗС официально поступит буквально за три дня до сессии.

На что пойдут деньги?

В проекте документа представлены цифры расходов по основным отраслям, однако без окончательных федеральных цифр она носят предварительный характер.

Точно известно, что на капвложения власти хотят потратить 5,2 млрд рублей, из них 4,9 млрд — на краевую адресную инвестпрограмму. В основном это траты на строительство и ремонт соцобъектов: детсадов, больниц, школ, спорткомплексов и т. д.

В города, районы и поселения в общей сложности направят более 23 млрд рублей.

Сохранятся меры соцподдержки — в законопроекте определены размеры выплат льготным категориям. Большая их часть сохранится на прежнем уровне. Незначительно возрастут выплаты проживающим в сельской местности (832 рубля вместо 800), на содержание ребенка в доме опекуна (9811 вместо 9434 рублей) и компенсации сельским педагогам за услуги ЖКХ (1976 вместо 1900 рублей).