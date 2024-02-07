7 февраля
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Политика

Пока не обуяла пандемия: с доносительством в России призвали бороться в Госдуме

Депутат Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева в Telegram-канале призвала бороться с «вирусом доносительства» в России.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

В настоящее время доносительство в России вышло за пределы сферы культуры и может «перейти в пандемию», а все разумные люди должны противостоять этому «вирусу», считает депутат.

И рассказала — на днях двое известных деятелей культуры во время разговора возмущались «лавиной доносов на содержание произведений искусства, тем, что доносчикам везде видится пропаганда и провокация», указывает Газета.Ru.

Были такие случаи, когда доносчики жаловались на желто-синие лавочки в парках или на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга, напомнила парламентарий.

Ранее в Рубцовске женщина понесла наказание за ложный донос о тяжком преступлении. Женщина была ранее осуждена за совершение иного преступления, по которому ей грозило лишение свободы.

Она решила продлить пребывание в следственном изоляторе и поэтому сообщила ложные показания о совершении в отношении нее грабежа с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.

Женщина в показаниях указала, что ее знакомый нанес ей удар по лицу и похитил 10 тыс. рублей, которые лежали у пострадавшей в сумке. В ходе проверки правоохранители установили, что такого преступления в отношении рубцовчанки не совершалось.

Суд учел все подробности дела и назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком один год.

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