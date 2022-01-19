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Политика

Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по личным причинам

Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде.

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

Она объяснила, что это связано с некими личными обстоятельствами, сообщает ТАСС.

Она не уточнила, по каким именно причинам отказалась от должности. Однако Поклонская повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

МИД РФ также подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом, пишет Lenta.ru.

Дипломата назначили 13 октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Тогда она призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще.

Ранее Поклонская назвала введение QR-кодов нарушением прав человека.

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