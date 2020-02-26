Поклонская предложила снимать «Голубой огонек» в Госдуме вместе с Бузовой и Элджеем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская резко высказалась относительно идеи российских звезд шоу-бизнеса создавать собственные партии. Ранее с такой инициативой выступила певица Валерия, решившая объединить вокруг себя всех сильных женщин.

«Шнуров, Валерия. Если так пойдет и дальше, то „Голубой огонек“ будут снимать в Госдуме», — пошутила Наталья Поклонская в своем телеграме.

Она задалась вопросом, кто из знаменитостей следующим объявит о своих политических амбициях, певица Ольга Бузова, блогерша Настя Ивлеева, шоумен Никита Джигурда, телезвезда Алена Водонаева, певцы Филипп Киркоров и Николай Басков или рэперы Фейс, Федук, Фараон, Элджей и Оксимирон.

Наталья Поклонская заверила звезд в том, что они прекрасны и их любят, но посоветовала не превращать политику в шоу, а заниматься своим делом.