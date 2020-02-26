Поклонская предложила снимать «Голубой огонек» в Госдуме вместе с Бузовой и Элджеем

«Шнуров, Валерия. Если так пойдет и дальше, то „Голубой огонек“ будут снимать в Госдуме», — пошутила Наталья Поклонская в своем телеграме.
Она задалась вопросом, кто из знаменитостей следующим объявит о своих политических амбициях, певица Ольга Бузова, блогерша Настя Ивлеева, шоумен Никита Джигурда, телезвезда Алена Водонаева, певцы Филипп Киркоров и Николай Басков или рэперы Фейс, Федук, Фараон, Элджей и Оксимирон.
Наталья Поклонская заверила звезд в том, что они прекрасны и их любят, но посоветовала не превращать политику в шоу, а заниматься своим делом.
«Разок посмеемся со звездным десантом, а потом с этим придется жить», — предостерегла она.