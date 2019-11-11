Политический стендап: Галкин шутил в Сибири про цензуру, пропаганду и должность «Путин»

Юморист Максим Галкин во время выступления в Новосибирске рассказал о цензуре на федеральном телевидении, посмеялся над ведущими-пропагандистами и пошутил по поводу Владимира Путина.

Выступление прошло под почти безостановочные аплодисменты зрителей, пишет znak.com. Запись с концерта разлетается по социальным сетям. Вот некоторые цитаты.

«Раньше больше показывали политического юмора. Сейчас у нас есть цензура. Не все можно говорить с телевизионного экрана. Ну, я их понимаю, потому что сейчас такая обстановка, знаете, сложная… А когда она была простая? Конечно, Владимир Владимирович — он молодец, почти 20 лет уже у власти, он уже Брежнева обогнал. Конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. Естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые, наивные люди, меняются каждые четыре года. Кроме Ангелы Меркель, про которую немцы забыли, и она так и сидит. Они меняются, а он же соображает лучше всех», — поделился с залом Галкин.

Должность и царь

«У нас родилось целое поколение людей, отучилось, и они сами родили уже, и все это было при Путине. Они даже не знают, что есть другой президент. Они думают, что это сама должность так называется — Путин. <…> У нас вообще, в принципе, всегда народ тянулся к царю. Нам никогда из этого рабства не вылезти. При царе был царь, при коммунистах был генсек — тот же царь. Немножко мы перешатались при Ельцине и опять обрели очередного царя. Это нормально… Не снимайте, не шейте мне дело, мне еще в Москву возвращаться», — поведал о «царской династии» в современной России юморист.

Яйца и журавли

«У него (у Путина) такой опыт. Он знает, как дороги проложить и когда пенсионерам выходить на пенсию. Он все соображает, он даже знает, где журавлям надо яйца было отложить. Журавли не знали, а он не поленился, оделся как журавль, сел на какой-то драндулет, и журавли говорят: наш альфа-самец летит, полетели за ним!»

Владимир Соловьев. Скриншот видео russia. tv

Соловьев и Мао

«Я представляю, если бы наш Путин хоть раз вышел на дебаты. Он же не ходит, мы ему надоели все. Вот если бы он вышел, хотя бы сам против себя. Мы бы ему две трибуны поставили. Он бы с левой трибуны сказал: „Я считаю так“. Перебежал на правую — возразил. Перебежал на правую — „Я все-таки думаю так“… И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит. То одному Путину улыбнется, то другого похвалит. Вот это было бы шоу», — представил шоумен телевизионную программу.

О скуке

«А Путину самому уже скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, у нас пенсии не те, тут не то, там не то. А он другими масштабами, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: „Ну, как нам дальше жить?“ А он: „Потерпите, затяните поясок“. Мы все затягиваем, кто на поясе, кто на шее… Потому что он совершенно другого масштаба уже личность», — подытожил Галкин.

На выступление Галкина в части цензуры на телевидении тут же отреагировал телеведущий Владимир Соловьев.

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — рассказал Соловьев.

Также он ответил Галкину и на то, что телезрителям зачем-то «все время рассказывают про Украину». «У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит, уже не очень много», — цитирует Соловьева «Газета.Ru».

По словам журналиста, Галкин может все, что считает нужным, чтобы «телевидение соответствовало его представлению о прекрасном» — хотя бы в рамках своих программ.

А вот Владимир Познер считает, что Максим Галкин прав, пишет «Росбалт».