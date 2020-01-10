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Политика

Политическое ток-шоу обошло по популярности программу Соловьева

По итогам 2019 года политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».

Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева.
скрин с трансляции "Россия 1"

Обе программы вошли в тройку самых востребованных у зрителей программ. Однако «Вечер» с Соловьевым, который до этого имел самые высокие рейтинги, на этот раз уступил вечернему выпуску «60 минут».

Замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова, пишет Lenta.Ru. Выпуски новостей на «России 1» в 2019 году оказались близки по показателям к новостным проектам Первого канала, опередив их на 0,1%.

Программа «Вести», которая транслируется в 2000, набрала 13,6% среднегодовой доли, программа «Время» в 2100 — 13,5% телезрителей, и, наконец, «Вести с Дмитрием Киселевым» — 13,4%. пишет ura.ru.

Опрос

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

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