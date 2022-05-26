Политик-трансгендер хочет заманить Ксению Собчак на выборы в Барнауле

Руководитель региональной ячейки партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина обратились к журналистке Ксении Собчак с предложением возглавить партийный список на выборах в Барнаульскую городскую Думу. Об этом пишет « МК на Алтае ».

В «Гражданской инициативе» планируют на предстоящих муниципальных выборах выдвинуть партийный список и усилиться «звездным» однопартийцем.

«Возможное согласие Ксении Собчак возглавить наш список привлечет дополнительное внимание избирателей, особенно среди молодежи. Это позволит эффективней донести до барнаульцев нашу программу и привлечь больше сторонников на избирательные участки», — цитирует издание слова Юлии Алешиной.

Предложение уже поддержало и федеральное руководство партии. Теперь письмо отправилось к Собчак. В нем указано, что алтайское отделение «является самым медийно-активным.

С этим не поспоришь. В ноябре 2021 года, когда Алешина возглавила региональное отделение, она не стала скрывать, что ранее носила имя Роман, и не боится негатива в свой адрес из-за смены пола.