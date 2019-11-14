Политолог: Европу ожидает российско-китайский кошмар

«Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта», — так прокомментировал доклад Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в котором прогнозируется укрепление экономического и геополитического сотрудничества Москвы и Пекина, пишет .

Современная экономическая модель себя исчерпала, а о создании новой будут договариваться Россия, Китай, Индия и США, но не «сильно разделенная внутренними противоречиями» Европа.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада. По его словам, это, в частности, обусловлено укреплением новых держав.

«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — сообщил Макрон.

Президент Франции рассказал, что мировой порядок «переживает беспрецедентный кризис».