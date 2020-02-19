Политолог рассказал о возможной роли «серого кардинала Кремля» при транзите власти

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков после ухода из Кремля может стать эффективным политтехнологом или занять место в одной из госкорпораций, заявил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Учитывая колоссальный опыт Суркова, он будет востребован как политтехнолог высокого уровня», — цитирует политолога ura.ru.

В условиях подготовки транзита власти Сурков мог бы раскрыть свои таланты в этой роли, считает эксперт. Также политолог не исключает сценарий, при котором Сурков перейдет в одну из госпорпораций, где станет ее политическим лоббистом.

Однако для того же «Газпрома» креативный Сурков может оказаться слишком непредсказуемым кандидатом, создающим риски, считает Гращенков. Об этом, в частности, говорит опыт работы Суркова в правительстве, когда он курировал фонд «Сколково».

«Работа была недолгой и слишком бурной для правительства, привыкшего к размеренности», — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля отправил Суркова в отставку с поста своего помощника. Уход связывают с назначением бывшего вице-премьера Дмитрия Козака.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о дальнейших планах экс-помощника главы государства Владислава Суркова, но не сомневается, что политик найдет применение своему многолетнему опыту работы и таланту, сообщает «Интерфакс».

Песков подтвердил, что Путин встречался с Сурковым. Тот покинул свой пост по собственному желанию, однако причины решения политика уйти в отставку Пескову неизвестны.

Год назад

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Кардинал и поэт

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля». Или «черным поэтом Кремля». В серии «Легенды русского рока» вышла книга историографа свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка «Агата Кристи».

Культовая группа сотрудничала с Владиславом Сурковым, который написал тексты к некоторым композициям рок-группы (альбом «Полуострова»). Говорят, работа над альбомом велась в обстановке строжайшей секретности в музыкальной студии «На Таганке» два с половиной месяца.