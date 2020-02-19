Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -5°C

Политолог рассказал о возможной роли «серого кардинала Кремля» при транзите власти

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков после ухода из Кремля может стать эффективным политтехнологом или занять место в одной из госкорпораций, заявил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Бывший советник президента РФ Владислав Сурков.
Бывший советник президента РФ Владислав Сурков.
kremlin.ru

«Учитывая колоссальный опыт Суркова, он будет востребован как политтехнолог высокого уровня», — цитирует политолога ura.ru.

В условиях подготовки транзита власти Сурков мог бы раскрыть свои таланты в этой роли, считает эксперт. Также политолог не исключает сценарий, при котором Сурков перейдет в одну из госпорпораций, где станет ее политическим лоббистом.

Однако для того же «Газпрома» креативный Сурков может оказаться слишком непредсказуемым кандидатом, создающим риски, считает Гращенков. Об этом, в частности, говорит опыт работы Суркова в правительстве, когда он курировал фонд «Сколково».

«Работа была недолгой и слишком бурной для правительства, привыкшего к размеренности», — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля отправил Суркова в отставку с поста своего помощника. Уход связывают с назначением бывшего вице-премьера Дмитрия Козака.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о дальнейших планах экс-помощника главы государства Владислава Суркова, но не сомневается, что политик найдет применение своему многолетнему опыту работы и таланту, сообщает «Интерфакс».

Песков подтвердил, что Путин встречался с Сурковым. Тот покинул свой пост по собственному желанию, однако причины решения политика уйти в отставку Пескову неизвестны.

Год назад

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Кардинал и поэт

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля». Или «черным поэтом Кремля». В серии «Легенды русского рока» вышла книга историографа свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка «Агата Кристи».

Культовая группа сотрудничала с Владиславом Сурковым, который написал тексты к некоторым композициям рок-группы (альбом «Полуострова»). Говорят, работа над альбомом велась в обстановке строжайшей секретности в музыкальной студии «На Таганке» два с половиной месяца.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость