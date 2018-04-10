Помощник президента назвал Россию "полукровкой" и предрек стране века одиночества

По мнению помощника президента, Россия — это не Запад и не Восток, а страна-полукровка, напоминающая человека, рожденного в смешанном браке. "И, как многие полукровки, Россия красива, талантлива, харизматична, но одинока", — цитирует Суркова "Национальная служба новостей".

Сурков добавил, что введение в 2014 году антироссийских санкций означало конец попыток России стать частью "западной цивилизации". Вместе с тем возврат на Восток тоже нецелесообразен. Поэтому в будущем Россию ждет "эпоха 14+" — целые века геополитического одиночества. "Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима", — написал помощник президента РФ, пишет ura.ru.

По его словам, одиночество не означает изоляции, и Россия будет "общаться" с другими цивилизациями. Сурков повторил слова императора Александра III о том, что у России есть только два союзника — армия и флот, уточняет "Федеральное агентство новостей". "Будет трудно", — дал прогноз Сурков, цитируя Oxxxymiron, ждущего конца терний и начала звезд. "Будет интересно. И звезды будут", — пообещал помощник президента.

"Серый кардинал Кремля" Сурков

Владислав Сурков — один из самых ярких представителей российской политической элиты. Эксперты называют его "гениальным коммуникатором", "креативным пиарщиком-консультантом", а газета The Washington Post — "выдающимся политическим разумом Кремля". Российские журналисты называют Суркова "серым кардиналом" Кремля.

Сурков считается одним из создателей и идеологов "партии власти" "Единая Россия". Его проектами были также создание избирательного блока "Родина" (2003) и партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (2006). Также он является одним из вдохновителей проектов "Идущие вместе" (2000) и движения "Наши" (2005).

В июне 2006 года Сурков ввел в российский политический обиход термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" — политическому режиму, управляемому извне.

В интервью агентству "Интерфакс" 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента РФ Сурков утверждал: "Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему", пишет polit.ru.

Владислав Сурков находится в санкционном списке Евросоюза.