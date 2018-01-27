"Серый кардинал Кремля" оценил предложения американцев по Украине

"Дубайский пакет" американских предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит вполне реализуемым, Россия внимательно изучит его и своевременно даст ответ, заявил помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, передает РИА Новости.
"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения", — сказал Сурков.
По его словам, главное в пакете — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого все время добивается Москва, пишет bfm.ru.
Справка
Владислав Сурков — один из самых ярких представителей российской политической элиты. Эксперты называют его "гениальным коммуникатором", "креативным пиарщиком-консультантом", а газета The Washington Post — "выдающимся политическим разумом Кремля". Российские журналисты называют Суркова "серым кардиналом" Кремля.
Сурков считается одним из создателей и идеологов "партии власти" "Единая Россия". Его проектами были также создание избирательного блока "Родина" (2003) и партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (2006). Также он является одним из вдохновителей проектов "Идущие вместе" (2000) и движения "Наши" (2005).
В июне 2006 года Сурков ввел в российский политический обиход термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" — политическому режиму, управляемому извне.
В интервью агентству "Интерфакс" 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента РФ Сурков утверждал: "Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему", пишет polit.ru.
Факт
Владислав Сурков находится в санкционном списке Евросоюза.
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