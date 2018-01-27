"Серый кардинал Кремля" оценил предложения американцев по Украине

"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения", — сказал Сурков.

По его словам, главное в пакете — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого все время добивается Москва, пишет bfm.ru.

Справка

Владислав Сурков — один из самых ярких представителей российской политической элиты. Эксперты называют его "гениальным коммуникатором", "креативным пиарщиком-консультантом", а газета The Washington Post — "выдающимся политическим разумом Кремля". Российские журналисты называют Суркова "серым кардиналом" Кремля.

Сурков считается одним из создателей и идеологов "партии власти" "Единая Россия". Его проектами были также создание избирательного блока "Родина" (2003) и партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (2006). Также он является одним из вдохновителей проектов "Идущие вместе" (2000) и движения "Наши" (2005).

В июне 2006 года Сурков ввел в российский политический обиход термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" — политическому режиму, управляемому извне.

В интервью агентству "Интерфакс" 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента РФ Сурков утверждал: "Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему", пишет polit.ru.

Факт

Владислав Сурков находится в санкционном списке Евросоюза.