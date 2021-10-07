Политолог связал популярность Сталина с недоверием к действующей власти

Эксперт назвал причины, по которым имя вождя снова у всех на устах.
«Мы знаем расхожее выражение: „Сталина на вас нет!“. И оно отражает мнение общества к действующей власти, показывает, насколько она эффективна, защищает ли интересы людей, насколько она близка вообще народу. Так что рост популярности Сталина — тревожный симптом для действующей власти», — отметил Жаров.
По его словам, население таким образом проявляет недовольство, и элитам стоит начать восстанавливать каналы обратной связи с обществом.
День учителя
5 октября в красноярской школе прошел концерт ко Дню учителя, вызвавший большой общественный резонанс. Дети выступали под портретом Сталина на самом видном месте актового зала, учителя сидели в красных галстуках.
Руководство учебного заведения объяснило, что мероприятие специально стилизовали под соответствующую эпоху.
Шаурма
Между тем в Москве появился общепит, где предлагают шаурму от Сталина и Берии. Посетителей обслуживают люди в форме сотрудников НКВД. В меню — шаурма от высших должностных лиц КПСС.
Гостей встречают плакатами «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».
На выбор шаурма с оригинальными названиями, например, «Сталинская с двойным мясом».