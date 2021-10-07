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Политика

Политолог связал популярность Сталина с недоверием к действующей власти

Фигура Иосифа Сталина стала популярной в обществе, в том числе среди молодежи, так что не стоит удивляться, что школы на местах стилизуют праздники под времена советского деятеля, считает политолог Максим Жаров, пишет «Росбалт».

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
mamm-mdf.ru/

Эксперт назвал причины, по которым имя вождя снова у всех на устах.

«Мы знаем расхожее выражение: „Сталина на вас нет!“. И оно отражает мнение общества к действующей власти, показывает, насколько она эффективна, защищает ли интересы людей, насколько она близка вообще народу. Так что рост популярности Сталина — тревожный симптом для действующей власти», — отметил Жаров.

По его словам, население таким образом проявляет недовольство, и элитам стоит начать восстанавливать каналы обратной связи с обществом.

День учителя

5 октября в красноярской школе прошел концерт ко Дню учителя, вызвавший большой общественный резонанс. Дети выступали под портретом Сталина на самом видном месте актового зала, учителя сидели в красных галстуках.

Руководство учебного заведения объяснило, что мероприятие специально стилизовали под соответствующую эпоху.

Шаурма

Между тем в Москве появился общепит, где предлагают шаурму от Сталина и Берии. Посетителей обслуживают люди в форме сотрудников НКВД. В меню — шаурма от высших должностных лиц КПСС.

Гостей встречают плакатами «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».

На выбор шаурма с оригинальными названиями, например, «Сталинская с двойным мясом».

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