На раздаче сотрудники НКВД: в Москве появился общепит, где предлагают шаурму от Сталина и Берии

Гостей встречают плакатами «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!», пишет ura.news.
На выбор шаурма с оригинальными названиями, например, «Сталинская с двойным мясом» или «Хрущевская в сырном лаваше» («Почему не в кукурузной лепешке?» — озадачились пользователи интернета).
Цены за шаурму весьма демократичные — от 130 за 170 рублей за штуку.
Правда, гения маркетинга оценили не все.
«На раздаче сотрудники НКВД, в меню — шаурма „от Берии с соусом ткемали“ (откуда мясо, лучше, наверное, не уточнять). Вообще, это адский трэш, конечно», — написала москвичка об общепите в Facebook.
Ее поддержали другие пользователи. «Вспомнилась шашлычная „Антисоветская“, которую заставили сменить название по суду. Неужели эту маркетинговую плесень никто не соскоблит с поверхности», «Аморалы без родства и совести и беспамятные к тому же», — цитирует их РИА «Новости».
Другие же оценили креативность владельцев заведения. «Возьму себе в PR блог обсудить концепцию», — пообещала жительница Москвы.
Ранее появилось сообщение, что скульптор из Бердска делает вырезное мыло в виде бюстов Путина и Сталина. Сибирякам это пришлось не по душе — они потребовали изъять мыло из продажи.