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Жизнь

На раздаче сотрудники НКВД: в Москве появился общепит, где предлагают шаурму от Сталина и Берии

В Москве появился общепит, который назвали в честь Иосифа Сталина — Stalin Doner. Посетителей обслуживают люди в форме сотрудников НКВД. В меню — шаурма от высших должностных лиц КПСС.

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
mamm-mdf.ru/

Гостей встречают плакатами «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!», пишет ura.news.

На выбор шаурма с оригинальными названиями, например, «Сталинская с двойным мясом» или «Хрущевская в сырном лаваше» («Почему не в кукурузной лепешке?» — озадачились пользователи интернета).

Цены за шаурму весьма демократичные — от 130 за 170 рублей за штуку.

Скандальное кафе, названное именем Сталина, появилось в Москве
Скандальное кафе, названное именем Сталина, появилось в Москве
facebook.com

Правда, гения маркетинга оценили не все.

«На раздаче сотрудники НКВД, в меню — шаурма „от Берии с соусом ткемали“ (откуда мясо, лучше, наверное, не уточнять). Вообще, это адский трэш, конечно», — написала москвичка об общепите в Facebook.

Ее поддержали другие пользователи. «Вспомнилась шашлычная „Антисоветская“, которую заставили сменить название по суду. Неужели эту маркетинговую плесень никто не соскоблит с поверхности», «Аморалы без родства и совести и беспамятные к тому же», — цитирует их РИА «Новости».

Другие же оценили креативность владельцев заведения. «Возьму себе в PR блог обсудить концепцию», — пообещала жительница Москвы.

Ранее появилось сообщение, что скульптор из Бердска делает вырезное мыло в виде бюстов Путина и Сталина. Сибирякам это пришлось не по душе — они потребовали изъять мыло из продажи.

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