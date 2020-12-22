Мыло «для самых нежных мест» в виде Путина и Сталина потребовали изъять из Новосибирска

В частности, необычные подарки появились в торговых центрах Новосибирска на традиционных рождественских ярмарках.
«Среди ангелочков и бычков притаились неожиданные персонажи — Иосиф Сталин и Владимир Путин. Последний доступен сразу в двух цветах: натуральном желтом и радикально черном», — отмечает издание.
Продавец убеждает, что все сделано из настоящего воска. Стоимость свечей — 350 рублей.
Фигурки — работа скульптора Татьяны Волгушевой из Бердска. Кроме свечей она также делает мыло.
Так, на ее странице во «ВКонтакте» есть сообщение про мыло в виде точно таких же фигурок Путина и Сталина — за 300 и 250 рублей соответственно. Однако к ярмарке цена подросла до 350 рублей.
По заверению продавца, мыло сделано без отдушек и красителей, поэтому «подходит для самых нежных мест».
Некоторым сибирякам такие сувениры не пришлись по душе — они требуют все изъять и, видимо, уничтожить.
«Считаю, что такие свечи должны быть изъяты из продажи. И вообще, не люблю жечь свечи с животными, а тем более такие. Это просто огромная дурость», — отметил один из недовольных на портале Om1.ru.
В сети скульптору также напомнили, что она живет в России. Так что «можно и статью заработать».
Ранее сообщали, что россиянам могут позволить продавать в интернете торты, ботинки и мыло с веревочками.