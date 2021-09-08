Политологи рассказали, почему Путин незадолго до выборов улетел в тайгу

Предвыборная кампания, по их оценке, складывается для власти непросто.

Поэтому президент повторил технологию, которую уже использовал перед выборами в 2016 году. Она должна продемонстрировать, что руководство страны уверено в итогах голосования, поэтому занимается насущными вопросами, полагают эксперты.

После четырехдневной поездки на Дальний Восток, где Путин участвовал в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и посетил космодром Восточный, глава государства на несколько дней остановился в Сибири.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства решил отдохнуть в тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, скоро <вечером 8 сентября> будет в Москве. Остановился президент там с Сергеем Шойгу. Обычный отдых, горы и прогулки, свежий воздух и так далее», — сказал Песков.

Путин и Шойгу в тайге. kremlin.ru

И отметил — чуть позже традиционно будут обнародованы фото и видео с отдыха.

Некоторые политологи оказались удивлены неожиданным решением президента задержаться в тайге.

Так, политолог и социолог Алексей Рощин заметил, что последние полтора месяца глава государства демонстрировал «невиданную» в период пандемии активность перед сентябрьскими выборами.

За это время, к примеру, Путин очно и по видеосвязи встретился с 10 губернаторами, которые сами баллотируются, лично участвовал в съезде «Единой России», провел встречу с представителями партии власти.

«Различные рейтинги показывают, что в обществе есть сильное напряжение и раздражение вызванное, например, экономическими трудностями. В связи с этим перед выборами у элит есть страх перед возможным российским Майданом, тем более, что год назад он был отрепетирован на территории Беларуси. Своей поездкой в тайгу Путин демонстрирует наблюдателем спокойствие, что власть держит все под контролем, сумела стабилизировать ситуацию в период избирательной кампании», —считает Рощин.

Путин и Шойгу в тайге. kremlin.ru

О сигнале для российской общественности говорит и научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что Путин уже использовал такой инструмент перед выборами в Госдуму 2016 года («Единая Россия» набрала 54,2% голосов, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,4%, «Справедливая Россия» — 6,22%). Тогда глава государства вместе с теперь уже бывшим председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым посетил Новгородскую область, осмотрел церковь Николы, прогулялся на катере по озеру Ильмень.

«Президент показывает свое спокойствие за результат. Он как бы говорит всем политическим оппонентам: мол, ребята, боритесь за второе место, а вся страна знает, кто будет на первом», — полагает Журавлев.

Проблемы «таежного региона»

«Если Путин с Шойгу ездит по Сибири, то это значит, что он хочет обсудить проблемы развития этого региона. Это территория, где люди добывают нефть, газ, уголь, но живут не так хорошо, как, например, в центральной части России. В то же время, регион становится самым важным в мире с точки зрения геополитики, учитывая смещение мирового центра экономики с Запада на Восток. Таким образом Путин демонстрирует, больших сюрпризов на выборах не будет, и власть занимается насущными делами, думает о том, что будет уже после выборов», — считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, экс-сотрудник администрации президента Олег Матвейчев.

Песков во время общения с прессой подтвердил, что, отдыхая в тайге, Путин и Шойгу могли обсудить проект строительства новых городов в Сибири. Его предложил глава минобороны.

Владимир Путин на отдыхе в Туве , август-2018. kremlin.ru

Был ли сибирский лес?

Между тем у журналистов появились сомнения насчет отдыха в тайге президента и Шойгу в марте. Представители СМИ не нашли знаменитой «мастерской» Шойгу, сделав вывод, что часть фотографий якобы из сибирских поездок чиновников могла быть сделана в Подмосковье, пишет Тайга.инфо.

В марте 2021 года Кремль опубликовал отчет о поездке Путина и Шойгу «в Сибирский федеральный округ».

«Президент вместе с министром обороны совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе. Шойгу также показал главе государства свою мастерскую», — говорилось в сообщении.

В декларации министра действительно указана мастерская площадью 153,4 кв. метров, но она, судя по документам ЦИК РФ, находится в Московской области, где у него есть особняк площадью более 2,8 тыс. кв. метров. В Туве подобных «мастерских» нет, либо они не записаны в документах, либо, как пишет «Агентство» «Кремль, как это случается, выдает одно место за другое, в данном случае Подмосковье — за Сибирь».

Кроме того, серия фотографий из мартовской поездки президента в Сибирь, на которых Путин и Шойгу обедают за столом на природе, могла быть сделана в Хакасии, на базе «Караташ».