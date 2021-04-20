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Политика

Полиция в Алтайском крае призывает не ходить на несогласованные акции

ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало официальную информацию по поводу распространения в сети сообщений о запланированных несогласованных публичных мероприятиях. Речь идет о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
altapress.ru

«ГУ МВД России по Алтайскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

Там также подчеркнули, что несмотря на отмену ряда коронавирусных ограничений, обязательный масочный режим в общественных местах действует до 1 января 2022 года.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Не исключены и провокации со стороны «деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

«Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних. Подразделения ГУ МВД России по Алтайскому краю и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе», — уверяют в полиции.

Любые агрессивные действия и попытки спровоцировать столкновения будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться.

Сторонники Навального планируют провести митинги в его поддержку 21 апреля.

Акция 23 января собрала в Барнауле большое число участников и стала одной из самых массовых за последние 15 лет.

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