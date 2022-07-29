«Полковнику никто не пишет». Директора ФСБ попросили не пускать в РФ солистов «Би-2»

Депутат-справедливоросс Дмитрий Кузнецов призвал запретить въезд в Россию солистов группы «Би-2» Шуры и Левы.

Он обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность такого запрета, сообщает ТАСС.

Кузнецов отмечает — Шура и Лева «заняли активно антироссийскую позицию, отстранили от работы в коллективе несколько своих сотрудников за их поддержку спецоперации, выпустили клип на песню с российско-украинским политическим подтекстом».

«Би-2″ также отменила свой концерт в Омске из-за наличия баннера с литерой Z», — говорится в письме депутата.

Кузнецов также направил письмо главе СК Александру Бастрыкину с просьбой поручить провести проверку на наличие состава преступления по статье 280.3 УК РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») в действиях солистов группы — Александра Умана (Шура Би-2) и Егора Бортника (Лева Би-2), пишет bfm.ru.

О группе

Би-2 — белорусская и российская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске.

Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лева Би-2 (основной вокал). В состав команды в 2021 году также входят Андрей Звонков (гитара), Макс Лакмус (бас-гитара), Борис Лифшиц (ударные, перкуссия) и Ян Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, перкуссия).

В 2000 году музыканты получили премию «Золотой граммофон» за композицию «Полковнику никто не пишет»

Ранее музыканты «Би-2» поблагодарили Барнаул за блестящее завершение тура.