«Полная неожиданность»: в славгородском горсобрании прокомментировали ситуацию с отставкой мэра

Председатель городского собрания депутатов Славгорода Виктор Гутяр прокомментировал отставку главы города Сергея Горбунова, которого подозревают в коррупции.

Горсобрание получило письмо главы региона Виктора Томенко, в котором сказано, что для отставки Горбунова есть все основания. В свою очередь губернатор поддержит решение депутатов об увольнении мэра.

«Все последние события, связанные с выявленными фактами коррупции главы города, стали для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью, но нужно принимать дальнейшие решения, в каком направлении городу идти и развиваться дальше», — прокомментировал Виктор Гутяр газете «Славгородские вести».

Сессия горсобрания пройдет 16 июня.

В качестве кандидатов на пост главы рассматриваются Людмила Подгора и Оксана Шамай.

По имеющимся у редакции сведениям, кандидатура нынешнего и.о. первого заместителя главы администрации города Дмитрия Петракова не обсуждается.