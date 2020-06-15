Виктор Томенко требует отправить подследственного мэра Славгорода в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в адрес городского собрания Славгорода письмо, в котором объясняются основания для отправки главы города Сергея Горбунова в отставку.

Действия главы нарушают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку.

«Рассмотрев письмо губернатора, группа депутатов городского собрания Славгорода внесла в собрание обращение об удалении главы города Сергея Горбунова в отставку. Этот вопрос будет рассмотрен на сессии 16 июня», — сообщили в пресс-службе правительства края.

Исполняющим обязанности главы города может быть назначен один из его действующих заместителей, добавили в правительстве.

Напомним, мэр Славгорода Сергей Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.