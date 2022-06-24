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Политика

Полностью уйти из России готова корпорация Microsoft

Американская Microsoft продолжит сворачивать свою работу в России, пока не снизит свое присутствие в стране до минимума или не ликвидирует его полностью, заявил президент корпорации Брэд Смит в интервью The Washigton Post.

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

«Мы видим перспективу в том, что наш бизнес будет постепенно все более и более сужаться, пока от него не останется почти ничего или совсем ничего. Мы хотим при этом помочь людям, которые работают на нашу компанию, и думаем над тем, как обеспечить поддержку, которую они заслуживают», — сказал Смит.

Microsoft в конце марта заявляла, что не будет приостанавливать сотрудничество с российскими клиентами и продолжит работать со школами, больницами и рядом других организаций в России, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что российские власти подумывают легализовать использование пиратских программ.

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