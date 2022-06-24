Полностью уйти из России готова корпорация Microsoft

«Мы видим перспективу в том, что наш бизнес будет постепенно все более и более сужаться, пока от него не останется почти ничего или совсем ничего. Мы хотим при этом помочь людям, которые работают на нашу компанию, и думаем над тем, как обеспечить поддержку, которую они заслуживают», — сказал Смит.