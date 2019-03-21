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Политика

Поляки обвинили Россию в нарушении международного права в 39-м и отказались звать на годовщину начала войны

Официальная Варшава прокомментировала отказ от приглашения делегации России на мероприятия, посвященные началу второй мировой войны. По словам представителя президента Польши, Советский Союз в 1939 году нарушил международное право, пишет РИА Новости.

Флаги Польши.
Флаги Польши.
СС0

В сентябре 2019 года Польша проведет мероприятия по случаю 80-й годовщины начала второй мировой в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС и НАТО. Россию туда не пригласили. В МИДе нашей страны заявили что власти Польши систематически фальсифицируют летопись второй мировой войны, игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский парировал российскому МИДу ответом, из которого следует, что эти мероприятия «пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств».

«Обращение к исторической логике МИД России особенно в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным <…> Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году, и остается самой большой угрозой для мира сегодня», — сказал Щерский.

Напомним, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война с нападения Германии на Польшу. Войска Советского Союза перешли границу Польши 17 сентября (т.н. Польский поход Красной Армии). После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть к Советскому союзу.

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