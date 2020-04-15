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15 апреля

Помощь будет. Владимир Путин вновь выступил перед россиянами и рассказал, как спасут бизнес

Президент России Владимир Путин вновь, уже четвертый раз за последне три недели обратился к россиянам. На сей раз он рассказал о масштабных мерах поддержки экономики и отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Рассказываем главное.

Владимир Путин ведет совещание в режиме видеоконференции.
Владимир Путин ведет совещание в режиме видеоконференции.
Kremlin.ru

Путин обратился к россиянам непосредственно перед заседанием правительства 15 апреля. Перед его выступлением сохранялась интрига — ряд СМИ узнали, что президент намерен выделить 1 трлн рублей на поддержку бизнеса.

Ожидания оправдались — в том, что его выступление было посвящено поддержке бизнеса. Во сколько обойдется бюджету поддержка, президент, впрочем, не сказал. Так или иначе, она будет масштабной.

1. В перечень пострадавших отраслей президент предложил добавить компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

2. Малым и средним компаниям из пострадавших отраслей предоставят прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Они смогут направить ее на выполнение самых насущных задач, в том числе на выплату зарплату персоналу за апрель и май.

3. Объем будет рассчитываться исходя из общей численности сотрудников на 1 апреля и исходя из суммы 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным, без очередей и спешки, в электронном виде. Единственное требование к компании — сохранение численности в размере 90% от той, что была на 1 апреля.

Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Анна Зайкова.

4. Финансовая поддержка поступит бизнесу, начиная с 18 мая, средства за май придут в июне.

5. Так как банки неохотно выдают анонсированные ранее беспроцентные кредиты на зарплату, Путин предложил не менее 75% таких зарплатных кредитов обеспечивать гарантиям ВЭБ. РФ, что позволит снизить риски и сделать кредиты доступными. Такой возможностью должны пользоваться и средние, и крупные предприятиям, чтобы не приходилось увольнять людей и копить долги.

6. Доработать перечень системообразующих предприятий — это должны быть исключительно важные для экономики предприятия, составляющие основу экономики страны.

Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Анна Зайкова.

7. Выдавать субсидированный государством кредит под оборотные средства. Субсидия — в размере ключевой ставки установленной ЦБ, то есть по факту для заемщика она будет на 6% меньше рыночной. Половина кредита будет обеспечена гарантиями ВЭБа.

8. Выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. У регионов должна быть возможность гибко использовать эти регионы, использовать их на решение самых неотложных вопросов и помощь людям.

До этого Владимир Путин обращался к россиянам 25 марта, 2 и 8 апреля, напоминает «Коммерсантъ». В первом обращении он объявил нерабочую неделю. Во втором продлил нерабочее время до 30 апреля. А в третьем объявил о мерах соцподдержки.

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