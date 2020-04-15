Помощь будет. Владимир Путин вновь выступил перед россиянами и рассказал, как спасут бизнес

Президент России Владимир Путин вновь, уже четвертый раз за последне три недели обратился к россиянам. На сей раз он рассказал о масштабных мерах поддержки экономики и отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Рассказываем главное.

Путин обратился к россиянам непосредственно перед заседанием правительства 15 апреля. Перед его выступлением сохранялась интрига — ряд СМИ узнали, что президент намерен выделить 1 трлн рублей на поддержку бизнеса.

Ожидания оправдались — в том, что его выступление было посвящено поддержке бизнеса. Во сколько обойдется бюджету поддержка, президент, впрочем, не сказал. Так или иначе, она будет масштабной.

1. В перечень пострадавших отраслей президент предложил добавить компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

2. Малым и средним компаниям из пострадавших отраслей предоставят прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Они смогут направить ее на выполнение самых насущных задач, в том числе на выплату зарплату персоналу за апрель и май.

3. Объем будет рассчитываться исходя из общей численности сотрудников на 1 апреля и исходя из суммы 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным, без очередей и спешки, в электронном виде. Единственное требование к компании — сохранение численности в размере 90% от той, что была на 1 апреля.

Закрытый бизнес. Апрель , 2020. Анна Зайкова.

4. Финансовая поддержка поступит бизнесу, начиная с 18 мая, средства за май придут в июне.

5. Так как банки неохотно выдают анонсированные ранее беспроцентные кредиты на зарплату, Путин предложил не менее 75% таких зарплатных кредитов обеспечивать гарантиям ВЭБ. РФ, что позволит снизить риски и сделать кредиты доступными. Такой возможностью должны пользоваться и средние, и крупные предприятиям, чтобы не приходилось увольнять людей и копить долги.

6. Доработать перечень системообразующих предприятий — это должны быть исключительно важные для экономики предприятия, составляющие основу экономики страны.

Закрытый бизнес. Апрель , 2020. Анна Зайкова.

7. Выдавать субсидированный государством кредит под оборотные средства. Субсидия — в размере ключевой ставки установленной ЦБ, то есть по факту для заемщика она будет на 6% меньше рыночной. Половина кредита будет обеспечена гарантиями ВЭБа.

8. Выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. У регионов должна быть возможность гибко использовать эти регионы, использовать их на решение самых неотложных вопросов и помощь людям.

До этого Владимир Путин обращался к россиянам 25 марта, 2 и 8 апреля, напоминает «Коммерсантъ». В первом обращении он объявил нерабочую неделю. Во втором продлил нерабочее время до 30 апреля. А в третьем объявил о мерах соцподдержки.