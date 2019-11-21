Помощник Кадырова рассказал о механизме получения извинений от блогеров и пародистов

Об этом заявил директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, передает РБК со ссылкой на издание «Кавказ. Реалии».
По его словам, человек понимает, и «когда до него доходит, он извиняется», пишет «Росбалт».
Таков механизм получения извинений лично Рамзану Кадырову и народу республики от блогеров и пародистов, пишет издание.
Ранее перед Кадыровым извинился блогер Саша Тилэкс за свою пародию, в которой персонаж, похожий на главу республики, заставлял певцов сотрудничать с лейблом рэпера Тимати Black Star. Блогер пояснил, что извиниться от него потребовал именно Дудаев.
Ранее Кадыров пообещал «ломать пальцы и вырывать языки» за оскорбительные комментарии в соцсетях.