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Политика

Помощник Кадырова рассказал о механизме получения извинений от блогеров и пародистов

Власти Чечни не заставляют блогеров извиняться. Однако в некоторых случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что по «древним правилам поведения», какими-то словами или поступками он «задевает честь и достоинство чеченского народа».

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Об этом заявил директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, передает РБК со ссылкой на издание «Кавказ. Реалии».

По его словам, человек понимает, и «когда до него доходит, он извиняется», пишет «Росбалт».

Таков механизм получения извинений лично Рамзану Кадырову и народу республики от блогеров и пародистов, пишет издание.

Ранее перед Кадыровым извинился блогер Саша Тилэкс за свою пародию, в которой персонаж, похожий на главу республики, заставлял певцов сотрудничать с лейблом рэпера Тимати Black Star. Блогер пояснил, что извиниться от него потребовал именно Дудаев.

Ранее Кадыров пообещал «ломать пальцы и вырывать языки» за оскорбительные комментарии в соцсетях.

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