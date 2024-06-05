Весь вчерашний вечер политологи рассуждали о том, почему такой политический тяжеловес как Андрей Турчак, сенатор и секретарь генерального совета «Единой России», был назначен врио главы Республики Алтай – региона с преимущественно сельским населением общей численностью 210 тыс. человек. Да, он уже был главой региона - много лет возглавлял Псковскую область. Но это, казалось бы, пройденный этап. Или нет?

Признак отставки

Одним из признаков того, что Олег Хорохордин досрочно уйдет в отставку, у политологов было то, что он был единственным руководителем региона с истекающими полномочиями, с которым президент не встретился лично.

Однако и с Андреем Турчаком перед его назначением у президента не было личной встречи – они переговорили по видеоконференцсвязи. Это, в частности, дало повод порассуждать – уж не провинился ли в чем-то и Турчак? Хотя, конечно, не только это.

В Республике Алтай доля городского населения составляет 30,6% (64 тыс.), доля сельского — 69,4% (146 тыс.). Бюджет на 2024 год - по доходам - 36,91 млрд рублей, по расходам - 36,774 млрд. Для сравнения: бюджет Госдумы на 2024 год - 15 млрд, Совета Федерации - 7,8 млрд.

Андрей Турчак. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Почти случайность

Политолог Ростислав Туровский считает назначение Турчака врио главы понижением. Но полагает, что Алтай выпал случайно: в руководстве партии решили провести серьезные замены, а в этом регионе была губернаторская вакансия.

«Понятно, что статус Турчака пока что снижается. Но он, скорее всего, остается в кадровой обойме и будет искать способы вернуться на федеральный уровень», — рассказал он, например, агентству РБК.

Американские горки

Политолог Константин Калачев тоже не считает это назначение политика повышением, поделился он мнением с RTVI. Но комментирует в том духе, что это может стать новой ступенькой в его карьере.

Калачев отметил, что «регион сложный, и способность эффективно им управлять — это своего рода тест. Но даже если есть ситуативное недовольство, это не приговор. Главное — справиться с новой задачей. И карьера Турчака снова пойдет вверх».

Карьеру политолог в сравнил с американскими горками: чтобы выехать вверх, иногда приходится и двигаться вниз.

Андрей Турчак. Фото: "Единая Россия".

Политолог Михаил Виноградов считает, что теперь многое будет зависеть в том числе от того, как сам Турчак воспримет переход - как горизонтальное передвижение, как унижение или как возможность проявить себя. И от того, какова будет его личная реакция.

Особая миссия

Но другие политологи все же считают назначение Турчака в Республику Алтай скорее закономерностью. Политконсультант Дмитрий Еловский напомнил в разговоре с «Известиями», что это один из основных туристических центров страны.

Например, Сбербанк развивает здесь курорт «Манжерок» (а также стал полным владельцем аэропорта, как ранее писал altapress.ru). Причем Еловский утверждает, что именно через Республику Алтай пройдет «Сила Сибири – 2» (новая ветка газопровода в Китай).

Манжерок, 1 января 2024 года. ВК/Олег Редекопп.

«Так что к руководителю региона предъявляются требования значительно более высокие, чем можно было бы ожидать исходя из численности населения. Он должен иметь достаточный политический вес, чтобы напрямую разговаривать с руководством банка и «Газпрома», — заявил Еловский.

Политолог Евгений Минченко говорит примерно о том же: в туристическую отрасль региона вложены большие инвестиции, за которыми нужен контроль с соблюдением баланса всех интересов.

По его словам, в центре внимания нового главы наиболее вероятно окажется и транспортная доступность, а именно проходящая по Алтайскому краю и Республике Алтай трасса «Чуйский тракт».

Чуйский тракт. Фото: Антон Петров.

А «Ридус» приводит слова депутата Госдумы (и бывшего сотрудника администрации президента) Олега Матвейчева. Депутат полагает, что назначение Андрея Турчака в Алтай означает, что в республике будет реализовываться крупный пакет федеральных проектов.

По его сведениям, инвестиции в Алтай составят около 1,5 триллионов рублей - это размер бюджета Санкт-Петербурга.

Выборы в Республике Алтай пройдут в единый день голосования 8 сентября. Биографию Андрея Турчака можно прочитать здесь.

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