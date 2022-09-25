Попытка диверсии в Мелитополе, замминистра обороны освободили от должности, а Mazda может уйти из России. Что еще произошло 24 сентября

Главное за 24 сентября
Минобороны РФ, сводка 24 сентября
В результате массированного огневого поражения потери 14 и 92 механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66 механизированной бригады составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники.
Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28 механизированной и 59 мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61 пехотной егерской бригады уничтожено более 200 бойцов, 3 танка и 16 боевых бронированных машин.
Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 бойцов.
В результате безуспешной попытки наступления 10 горно-штурмовой бригады ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе 7 офицеров. Подбито 4 единицы бронированной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.
Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Также уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
Сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противолокационных ракет HARM.
Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь беспилотников.
Уничтожены в воздухе 42 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.
Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотников, 376 зенитных ракетных комплексов, 5,1 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины РСЗО, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц спецтехники.
Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник «Байрактар» ТБ-2.
Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок «Волна», расположенный в непосредственной близости от атомной станции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
- В Мелитополе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство, сообщает ВГА города. В результате подрыва СВУ на электроподстанции Мелитополя началось возгорание, которое работники потушили своими силами.
- Военнослужащие Вооруженных сил Украины — 11 мужчин и 23 женщины — обратились к Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой о получении гражданства ДНР, сообщил председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
- Явка на референдуме в Запорожской области составила 35,54% за два дня с учетом голосов за рубежом, сообщает председатель избиркома региона.
- Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября, сообщил источник в Госдуме — ТАСС.
- В Думу внесен проект о единовременной выплате в размере 300 тыс. рублей для мобилизованных граждан.
Экономика, что с ней происходит
- Германия не может отказаться от российского газа полностью, в случае нормализации на Украине нужно будет возобновить экономическое сотрудничество с Россией, заявил представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke.
- Финансовый рынок завершил неделю падением. Индекс Мосбиржи в пятницу откатился ниже 2,1 тыс. пунктов, потеряв за неделю более 14%.
- В Думу внесен законопроект о кредитных каникулах для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации и служащих по контракту. Закон пока не имеет обратной силы, но, по словам его авторов, уже есть согласованная с правительством позиция, что это положение будет внесено в документ.
- Японская компания Mazda рассматривает возможность полностью прекратить производство автомобилей в России, пишет газета Nikkei.
Реакции политиков
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва.
«Еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
- Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс:
— В РФ вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен;
— Периоды мобилизации и военного положения признаны отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений;
— В РФ вводится наказание до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени;
— Мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет;
— В РФ введено лишение свободы за отказ военных от участия в боевых действиях.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в спецоперации половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 млн человек. По его мнению, руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в населенных пунктах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области.
- Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в ведомстве. На должность замминистра, отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС РФ, назначен Михаил Мизинцев.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам. По его мнению, Евросоюзу нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их».
«ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов», — заявил Шарль Мишель.
Реакции: люди, сообщества
- Наблюдатель из Словении констатировал прозрачность голосования в представительстве ДНР в Москве.
«С моей точки зрения, организация прекрасна. Очень важно, что присутствуют представители различных городов. Важно также констатировать абсолютную прозрачность самого процесса. Я вижу, что урны прозрачные, мы можем видеть процесс самого голосования воочию», — приводятся его слова в Telegram-канале представительства. Об этом пишет ТАСС.
Информация, которую вы могли пропустить
- Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает Кремль.
Студенты очной и очно-заочной формы обучения, получающие первое высшее образование, а также получающие первое среднее профессиональное образование будут иметь отсрочку при частичной мобилизации.
- На выезде из России в Грузию скопилось около 2,3 тыс. легковых машин, движение через таможенный пункт затруднено, сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
Граждан призывают воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс».
- Приложение картографического сервиса 2ГИС удалено из магазина приложений от Apple AppStore, ранее установленные приложения продолжат работать, сообщили в пресс-службе сервиса.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 58,1₽
- EUR 56,47₽
Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 23 сентября: «Стартовали референдумы о вхождении в Россию, завод Toyota в Шушарах прекращает работу, и кто не попал под мобилизацию».