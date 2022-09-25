Попытка диверсии в Мелитополе, замминистра обороны освободили от должности, а Mazda может уйти из России. Что еще произошло 24 сентября

Что произошло 24 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 24 сентября

Минобороны РФ , сводка 24 сентября В результате массированного огневого поражения потери 14 и 92 механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66 механизированной бригады составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники. Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28 механизированной и 59 мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61 пехотной егерской бригады уничтожено более 200 бойцов, 3 танка и 16 боевых бронированных машин. Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 бойцов. В результате безуспешной попытки наступления 10 горно-штурмовой бригады ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе 7 офицеров. Подбито 4 единицы бронированной техники. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах. Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Также уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противолокационных ракет HARM. Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь беспилотников. Уничтожены в воздухе 42 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У». Всего с начала спецоперации уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотников, 376 зенитных ракетных комплексов, 5,1 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины РСЗО, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц спецтехники. Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотник «Байрактар» ТБ-2. Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок «Волна», расположенный в непосредственной близости от атомной станции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

В Мелитополе была совершена попытка диверсии на электроподстанции , сработало самодельное взрывное устройство , сообщает ВГА города. В результате подрыва СВУ на электроподстанции Мелитополя началось возгорание , которое работники потушили своими силами.

была совершена попытка диверсии на электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство сообщает ВГА города. В результате подрыва СВУ на электроподстанции Мелитополя началось возгорание которое работники потушили своими силами. Военнослужащие Вооруженных сил Украины — 11 мужчин и 23 женщины — обратились к Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой о получении гражданства ДНР , сообщил председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.

— обратились к Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой о получении гражданства ДНР сообщил председатель Народного совета республики Владимир Бидевка. Явка на референдуме в Запорожской области составила 35,54% за два дня с учетом голосов за рубежом , сообщает председатель избиркома региона.

Процедура вхождения ДНР , ЛНР , Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября , сообщил источник в Госдуме — ТАСС.

ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться , сообщил источник в Госдуме — ТАСС. В Думу внесен проект о единовременной выплате в размере 300 тыс. рублей для мобилизованных граждан.

Экономика , что с ней происходит

Германия не может отказаться от российского газа полностью , в случае нормализации на Украине нужно будет возобновить экономическое сотрудничество с Россией , заявил представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke.

полностью в случае нормализации на Украине нужно будет возобновить экономическое сотрудничество с Россией заявил представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke. Финансовый рынок завершил неделю падением. Индекс Мосбиржи в пятницу откатился ниже 2,1 тыс. пунктов , потеряв за неделю более 14% .

пунктов потеряв за неделю более . В Думу внесен законопроект о кредитных каникулах для граждан , призванных в рамках частичной мобилизации и служащих по контракту. Закон пока не имеет обратной силы , но , по словам его авторов , уже есть согласованная с правительством позиция , что это положение будет внесено в документ.

для граждан призванных в рамках частичной мобилизации и служащих по контракту. Закон пока не имеет обратной силы но по словам его авторов уже есть согласованная с правительством позиция что это положение будет внесено в документ. Японская компания Mazda рассматривает возможность полностью прекратить производство автомобилей в России , пишет газета Nikkei.

Mazda boredpanda.com

Реакции политиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва.

«Еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс:

— В РФ вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен;

— Периоды мобилизации и военного положения признаны отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений;

— В РФ вводится наказание до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени;

— Мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет;

— В РФ введено лишение свободы за отказ военных от участия в боевых действиях.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в спецоперации половину сотрудников силовых ведомств , общая численность которых , по его словам , составляет около 5 млн человек. По его мнению , руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в населенных пунктах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области.

в населенных пунктах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области. Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу , сообщили в ведомстве. На должность замминистра , отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС РФ , назначен Михаил Мизинцев.

освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу сообщили в ведомстве. На должность замминистра отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС РФ назначен Михаил Мизинцев. Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам. По его мнению , Евросоюзу нужно «проявить открытость по отношению к тем , кто не хочет , чтобы Кремль использовал их».

«ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов», — заявил Шарль Мишель.

Реакции: люди , сообщества

Наблюдатель из Словении констатировал прозрачность голосования в представительстве ДНР в Москве.

«С моей точки зрения, организация прекрасна. Очень важно, что присутствуют представители различных городов. Важно также констатировать абсолютную прозрачность самого процесса. Я вижу, что урны прозрачные, мы можем видеть процесс самого голосования воочию», — приводятся его слова в Telegram-канале представительства. Об этом пишет ТАСС.

Информация , которую вы могли пропустить

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации , сообщает Кремль.

Студенты очной и очно-заочной формы обучения, получающие первое высшее образование, а также получающие первое среднее профессиональное образование будут иметь отсрочку при частичной мобилизации.

На выезде из России в Грузию скопилось около 2,3 тыс. легковых машин, движение через таможенный пункт затруднено , сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Граждан призывают воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс».

Приложение картографического сервиса 2ГИС удалено из магазина приложений от Apple AppStore , ранее установленные приложения продолжат работать , сообщили в пресс-службе сервиса.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 58,1₽

EUR 56,47₽

Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 23 сентября: «Стартовали референдумы о вхождении в Россию, завод Toyota в Шушарах прекращает работу, и кто не попал под мобилизацию».