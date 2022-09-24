Стартовали референдумы о вхождении в Россию, завод Toyota в Шушарах прекращает работу, и кто не попал под мобилизацию. Что еще произошло 23 сентября

Что произошло 23 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 23 сентября

Минобороны РФ , сводка 23 сентября В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81 аэромобильной уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих. В районах города Славянск и населенного пункта Озерное ДНР нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 бойцов. Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 бойцов и 12 единиц военной техники. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59 мотопехотной и 63 механизированной бригад. Потери противника составили более 130 военнослужащих. Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14 механизированной бригады ВСУ, 9 полка нацгвардии, а также командно-наблюдательные пункты 2 и 3 батальонов 65 механизированной бригады. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29, а также два Су-25 воздушных сил Украины. Российским средствами ПВО за сутки сбито 19 украинских беспилотников. В районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотника, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины РСЗО, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы спецтехники.

В Донецкой и Луганской народных республиках , а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области вчера началось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области вчера началось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России в качестве субъектов. Голосование продлится до включительно. В Херсонской области задержана диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек , сообщили в МВД.

задержана диверсионно-разведывательная группа в составе человек сообщили в МВД. Число погибших из-за украинского обстрела крытого рынка в центре Донецка увеличилось до шести , количество раненых возросло также до шести , сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

, количество раненых возросло также до шести сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Финляндия запретит въезд российским туристам по визам всех стран шенгенской зоны , сообщает глава МИД , отмечая , что ограничения вступят в силу в ближайшие дни.

запретит въезд российским туристам по визам всех стран шенгенской зоны сообщает глава МИД отмечая что ограничения вступят в силу в ближайшие дни. Наблюдатели из Белоруссии , Бразилии Великобритании , Египта , Словакии и Сирии приступили к работе на референдуме в ЛНР, сообщили в ЦИК республики. Также там отметили , что нарушений на участках в республике на 18:30 ( мск) в ходе голосования на референдуме не зафиксировано.

Экономика , что с ней происходит

Правительство переносит индексацию тарифов на газ , передачу электроэнергии , водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года , заявили в Минэкономразвития.

передачу электроэнергии водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на , заявили в Минэкономразвития. Некоторые страны ЕС в рамках санкций против РФ хотят запретить использование СПГ и ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики , сообщило агентство Bloomberg.

и ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики сообщило агентство Bloomberg. Также ряд стран ЕС в рамках новых санкций против РФ предложили отключить еще больше российских банков от SWIFT , в том числе Газпромбанк , заявил Bloomberg.

, в том числе Газпромбанк заявил Bloomberg. Число официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось в России на 7,4 тыс., до 646,5 тыс. , сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С 1 января 2023 года в РФ будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами , которое объединит ряд действующих выплат , заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

для семей с низкими доходами которое объединит ряд действующих выплат заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент Владимир Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих и дипломатов с 1 октября на 4% .

. Toyota прекращает производство в России — завод компании в Шушарах ( Петербург) проработал 15 лет — «Коммерсантъ».

Ряд стран ЕС предлагают запретить работу Kaspersky в рамках ужесточения санкций против России — Bloomberg.

Реакции политиков

США никогда не признают вхождение в состав РФ территорий Украины по итогам референдумов , заявил президент страны Джо Байден.

Байден также заявил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими мерами против РФ и продолжат поставлять военную помощь Украине.

«Явка на референдуме в ДНР в первый день выше ожидаемого , все жители успеют проголосовать», — заявил глава ДНР Денис Пушилин .

все жители успеют проголосовать», — заявил глава ДНР . США , Франция , ФРГ и ряд стран поддерживают усилия по присутствию МАГАТЭ на Запорожской АЭС , говорится в совместном заявлении.

Страны также выразили обеспокоенность «из-за угроз безопасности» гражданских ядерных объектов на Украине.

Минцифры готовит обращения в Минобороны по письмам IT-специалистов , которые получили отказ в праве на отсрочку от мобилизации. Также в Минцифры сообщили , что форма подачи списков IT-специалистов , подходящих под критерии отсрочки , будет открыта на следующей неделе на «Госуслугах» — ТАСС.

готовит обращения в Минобороны по письмам IT-специалистов которые получили отказ в праве на отсрочку от мобилизации. Также в Минцифры сообщили что форма подачи списков IT-специалистов подходящих под критерии отсрочки будет открыта на следующей неделе на «Госуслугах» — ТАСС. Явка избирателей в Луганской Народной Республике на референдуме о ее вхождении в состав России на 20:00 23 сентября составила 21,97%. Это 298,9 тыс. избирателей , сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам , сообщает глава МИД страны.

Также Венгрия не согласится на введение санкций ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.

Заявление Борреля с осуждением референдумов пронизано конфронтационным настроем , абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности , заявила Мария Захарова.

Она отметила, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость РФ реализовать цели спецоперации и обеспечить защиту русского населения.

Объявленная в России мобилизация — это дополнительный повод для НАТО , чтобы укреплять свои позиции на восточном фланге , заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох .

чтобы укреплять свои позиции на восточном фланге заявил глава Бюро национальной безопасности Польши . Александр Лукашенко заявил , что в Белоруссии мобилизации не будет.

Информация , которую вы могли пропустить

Минюст РФ включил украинского журналиста Романа Цимбалюка в список физлиц-иноагентов. Кроме того , в список включены блогер Дмитрий Иванов , журналист Александр Кушнарь и глава «Альянса учителей» Даниил Кен.

Мобилизованным в Москве в случае тяжелого ранения выплатят дополнительно по 1 млн рублей , при легком — 0,5 млн рублей , следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

, при легком — , следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Сотрудники системообразующих ( например , Первый канал , «Комсомольская правда») организаций в сфере информации и связи , а также их взаимозависимые лица , которые являются учредителем и ( или) редакцией и ( или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и ( или) вещателем телеканала , радиоканала и задействованных в производстве и ( или) распространении продукции средств массовой информации — не попадут под мобилизацию, заявили в Минцифры.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 58,1₽

EUR 56,47₽

Отличного дня! Вот что произошло 22 сентября: «Обмен пленными с Украиной, вице-губернатор Камчатки попал под мобилизацию, и вручение повесток на акциях протеста».