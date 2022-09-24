Стартовали референдумы о вхождении в Россию, завод Toyota в Шушарах прекращает работу, и кто не попал под мобилизацию. Что еще произошло 23 сентября

Главное за 23 сентября
Минобороны РФ, сводка 23 сентября
В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81 аэромобильной уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
В районах города Славянск и населенного пункта Озерное ДНР нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 бойцов.
Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 бойцов и 12 единиц военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59 мотопехотной и 63 механизированной бригад. Потери противника составили более 130 военнослужащих.
Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14 механизированной бригады ВСУ, 9 полка нацгвардии, а также командно-наблюдательные пункты 2 и 3 батальонов 65 механизированной бригады. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29, а также два Су-25 воздушных сил Украины.
Российским средствами ПВО за сутки сбито 19 украинских беспилотников.
В районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотника, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины РСЗО, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы спецтехники.
- В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области вчера началось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно.
- В Херсонской области задержана диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек, сообщили в МВД.
- Число погибших из-за украинского обстрела крытого рынка в центре Донецка увеличилось до шести, количество раненых возросло также до шести, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
- Финляндия запретит въезд российским туристам по визам всех стран шенгенской зоны, сообщает глава МИД, отмечая, что ограничения вступят в силу в ближайшие дни.
- Наблюдатели из Белоруссии, Бразилии Великобритании, Египта, Словакии и Сирии приступили к работе на референдуме в ЛНР, сообщили в ЦИК республики. Также там отметили, что нарушений на участках в республике на 18:30 (мск) в ходе голосования на референдуме не зафиксировано.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, заявили в Минэкономразвития.
- Некоторые страны ЕС в рамках санкций против РФ хотят запретить использование СПГ и ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики, сообщило агентство Bloomberg.
- Также ряд стран ЕС в рамках новых санкций против РФ предложили отключить еще больше российских банков от SWIFT, в том числе Газпромбанк, заявил Bloomberg.
- Число официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось в России на 7,4 тыс., до 646,5 тыс., сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- С 1 января 2023 года в РФ будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит ряд действующих выплат, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Президент Владимир Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих и дипломатов с 1 октября на 4%.
- Toyota прекращает производство в России — завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет — «Коммерсантъ».
- Ряд стран ЕС предлагают запретить работу Kaspersky в рамках ужесточения санкций против России — Bloomberg.
Реакции политиков
- США никогда не признают вхождение в состав РФ территорий Украины по итогам референдумов, заявил президент страны Джо Байден.
Байден также заявил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими мерами против РФ и продолжат поставлять военную помощь Украине.
- «Явка на референдуме в ДНР в первый день выше ожидаемого, все жители успеют проголосовать», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
- США, Франция, ФРГ и ряд стран поддерживают усилия по присутствию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, говорится в совместном заявлении.
Страны также выразили обеспокоенность «из-за угроз безопасности» гражданских ядерных объектов на Украине.
- Минцифры готовит обращения в Минобороны по письмам IT-специалистов, которые получили отказ в праве на отсрочку от мобилизации. Также в Минцифры сообщили, что форма подачи списков IT-специалистов, подходящих под критерии отсрочки, будет открыта на следующей неделе на «Госуслугах» — ТАСС.
- Явка избирателей в Луганской Народной Республике на референдуме о ее вхождении в состав России на 20:00 23 сентября составила 21,97%. Это 298,9 тыс. избирателей, сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
- Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам, сообщает глава МИД страны.
Также Венгрия не согласится на введение санкций ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.
- Заявление Борреля с осуждением референдумов пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности, заявила Мария Захарова.
Она отметила, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость РФ реализовать цели спецоперации и обеспечить защиту русского населения.
- Объявленная в России мобилизация — это дополнительный повод для НАТО, чтобы укреплять свои позиции на восточном фланге, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
- Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии мобилизации не будет.
Информация, которую вы могли пропустить
- Минюст РФ включил украинского журналиста Романа Цимбалюка в список физлиц-иноагентов. Кроме того, в список включены блогер Дмитрий Иванов, журналист Александр Кушнарь и глава «Альянса учителей» Даниил Кен.
- Мобилизованным в Москве в случае тяжелого ранения выплатят дополнительно по 1 млн рублей, при легком — 0,5 млн рублей, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.
- Сотрудники системообразующих (например, Первый канал, «Комсомольская правда») организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимые лица, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации — не попадут под мобилизацию, заявили в Минцифры.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 58,1₽
- EUR 56,47₽
Отличного дня! Вот что произошло 22 сентября: «Обмен пленными с Украиной, вице-губернатор Камчатки попал под мобилизацию, и вручение повесток на акциях протеста».