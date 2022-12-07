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Чего хотели экстремисты?

Террористическая организация была основана не позднее конца ноября 2021 года.

Ее участники собирались свергнуть «существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны».

Федеральная прокуратура подозревает, что отдельные члены группировки собирались вторгнуться в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы.