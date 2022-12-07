7 декабря
﻿
Политика

Попытка госпереворота в Германии и новое государство с принцем во главе — что об этом известно

В Германии пресекли попытку государственного переворота 7 декабря, сообщают «РИА Новости». Правые экстремисты с принцем во главе планировали штурмовать бундестаг. Altapress.ru рассказывает подробности произошедшего.

Подъем национального флага объединенной Германии 3 октября 1990 года в Берлине
Подъем национального флага объединенной Германии 3 октября 1990 года в Берлине
Wikimedia Commons
1
Чего хотели экстремисты?

Террористическая организация была основана не позднее конца ноября 2021 года.

Ее участники собирались свергнуть «существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны».

Федеральная прокуратура подозревает, что отдельные члены группировки собирались вторгнуться в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы.

2
Кто возглавлял группу?

Предполагаемый лидер заговорщиков — Генрих XIII. Он принц из старого немецкого дворянского рода, сообщает издание Zeit.

Германия.
Германия.
unsplash.com/
3
Собиралась ли группировка связаться с Россией?

По информации ведомства, заговорщики собирались сформировать временное военное правительство после успешного переворота.

Затем они планировали провести в России переговоры о новом государственном порядке в Германии с державами, победившими во Второй мировой войне.

Федеральная прокуратура подчеркивает, что нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.

4
Правда ли, что задержали россиянку?

РИА Новости сообщают, что среди задержанных была россиянка. Согласно пресс-релизу, она помогала Генриху XIII установить контакт с представителями России.

Журнал Spiegel называет девушку «спутницей жизни» принца и отмечает, что ей 39 лет.

Флаги России и Германии.
Флаги России и Германии.
CCO.
5
Сколько всего задержали человек?

Всего силовики обыскали 11 федеральных земель и арестовали 25 фигурантов дела. 22 из них входили в террористическую организацию, а еще трое были ее сторонниками.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость