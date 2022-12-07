Террористическая организация была основана не позднее конца ноября 2021 года.
Ее участники собирались свергнуть «существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны».
Федеральная прокуратура подозревает, что отдельные члены группировки собирались вторгнуться в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы.
Предполагаемый лидер заговорщиков — Генрих XIII. Он принц из старого немецкого дворянского рода, сообщает издание Zeit.
По информации ведомства, заговорщики собирались сформировать временное военное правительство после успешного переворота.
Затем они планировали провести в России переговоры о новом государственном порядке в Германии с державами, победившими во Второй мировой войне.
Федеральная прокуратура подчеркивает, что нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.
РИА Новости сообщают, что среди задержанных была россиянка. Согласно пресс-релизу, она помогала Генриху XIII установить контакт с представителями России.
Журнал Spiegel называет девушку «спутницей жизни» принца и отмечает, что ей 39 лет.
Всего силовики обыскали 11 федеральных земель и арестовали 25 фигурантов дела. 22 из них входили в террористическую организацию, а еще трое были ее сторонниками.
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