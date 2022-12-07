Россиянка оказалась в числе заговорщиков, готовивших штурм бундестага

Радикалы планировали захватить власть и создать новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах.
По данным Die Zeit, в числе заговорщиков оказался принц из немецкого дворянского рода Генрих XIII.
Всего задержано 27 человек, сообщает bfm.ru. Среди заговорщиков — гражданка России.
В генпрокуратуре ФРГ заявили об отсутствии оснований того, что российские официальные лица могли поддерживать заговорщиков в Германии, цитирует пресс-службу ведомства Газета.Ru.
В 2020 году депутат украинской Рады заявил, что экс-президент готовит госпереворот.
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