7 декабря
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Политика

Россиянка оказалась в числе заговорщиков, готовивших штурм бундестага

В Германии задержаны экстремисты, готовившие госпереворот. Они также планировали штурм бундестага, пишет ТАСС.

Германия.
Германия.
https://unsplash.com/

Радикалы планировали захватить власть и создать новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах.

По данным Die Zeit, в числе заговорщиков оказался принц из немецкого дворянского рода Генрих XIII.

Всего задержано 27 человек, сообщает bfm.ru. Среди заговорщиков — гражданка России.

В генпрокуратуре ФРГ заявили об отсутствии оснований того, что российские официальные лица могли поддерживать заговорщиков в Германии, цитирует пресс-службу ведомства Газета.Ru.

В 2020 году депутат украинской Рады заявил, что экс-президент готовит госпереворот.

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