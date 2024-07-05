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Политика

Попытку госпереворота предотвратили киргизские спецслужбы

Спецслужбы обезвредили группировку, которая готовила насильственный захват власти в Киргизии.

Заговорщики планировали организовать в стране массовые беспорядки, указывает указывает RT.

Спецслужбы задержали и отправили под стражу четверых граждан Киргизии. В их домах прошли обыски. Силовики обнаружили там самодельные взрывные устройства (СВУ), боеприпасы, дроны, пишет bfm.ru.

Ранее экстренное заседание ночью из-за угрозы госпереворота провел Эрдоган.

До этого из управления безопасности Анкары уволили ряд сотрудников.

В домах провели обыски и изъяли цифровые носители.

Случившееся может свидетельствовать о заговоре, чтобы свергнуть Эрдогана, считают турецкие политики.

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