Заговорщики планировали организовать в стране массовые беспорядки, указывает указывает RT.
Спецслужбы задержали и отправили под стражу четверых граждан Киргизии. В их домах прошли обыски. Силовики обнаружили там самодельные взрывные устройства (СВУ), боеприпасы, дроны, пишет bfm.ru.
Ранее экстренное заседание ночью из-за угрозы госпереворота провел Эрдоган.
До этого из управления безопасности Анкары уволили ряд сотрудников.
В домах провели обыски и изъяли цифровые носители.
Случившееся может свидетельствовать о заговоре, чтобы свергнуть Эрдогана, считают турецкие политики.
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