Поправки к Конституции опубликованы и вступили в силу. Что дальше?

Полный текст Конституции России с внесенными в нее поправками опубликован на правовом портале, документ вступил в силу 4 июля. Однако что означают эти поправки на практике? Что на самом деле изменится в нашей жизни?

Федеральный законодатель уже начал работу над пакетом законов, необходимых для реализации поправок, рассказывает издание The Bell со ссылкой на главу Совфеда Валентину Матвиенко.

Предполагается, что будет разработано около 90 законов. Правда, политологи предупреждают, что в них могут быть сюрпризы.

Например, поправки к Конституции предписывают чтить память предков. А что будет за неуважение к этой памяти? Это мы узнаем из поправок в Уголовный кодекс.

Так или иначе, голосование о поправках к Конституции войдет в историю и по результату, который позволит Владимиру Путину править дольше Петра I и Сталина, и по ранее невиданному формату семидневного голосования в багажниках и на пеньках, выведенному из-под действия избирательного права, напоминает издание.

Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин назвал статистические аномалии в результатах голосования самыми большими в истории федеральных выборов России. Он оценивает уровень вбросов в 20−30% и считает: если бы голосование проводилось честно, явка по России составила бы около 43−44%, а соотношение голосов «за» и «против» не превысило бы 60% на 40%.