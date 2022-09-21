Поправки не означают мобилизации в России, заявила разработчик изменений УК РФ

Поправки в УК о лишении свободы за сдачу в плен, мародерство не означают мобилизации в России, заявила сенатор Ольга Ковитиди, сообщает «Интерфакс».

Член Совфеда является одним из разработчиков поправок.

Ужесточение — только в период военного времени и военного положения.

Депутаты внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК).

Плен

За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы. За мародерство — срок до 15 лет.

Приказы

За отказ выполнять приказы офицеров во время боевых действий или в условиях вооруженного конфликта предлагается наказывать лишением свободы от двух до трех лет.

Понятия

Поправки предполагают введение в России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».