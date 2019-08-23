Попросилась лиса в домик: почему в Волчихинском районе возмущены роликом КПРФ

Село Вострово Волчихинского района гудит, как улей. Люди возмущены видеороликом , который накануне распространил крайком КПРФ. На нем дети обращаются к губернатору Виктору Томенко с просьбой восстановить клуб-развалюху. Но это неправда, рассказала altapress.ru глава района Елена Артюшкина. По ее словам, через дорогу от аварийного здания стоит хороший действующий клуб.

По словам главы, в конце июля в селе Восторово встречу с жителями проводила лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. Пришли 15−20 человек. В этом селе действительно представители КПРФ работают достаточно активно.

После встречи и появилось видео. На нем дети, стоя у стен бывшего здания клуба, поют песню о том, как было бы хорошо его вернуть.

Елена Артюшкина,

глава Волчихинского района:

Но буквально напротив этого аварийного здания, через площадь, стоит хороший действующий клуб. И именно в нем проходила встреча Прусаковой с жителями. И на их фотографиях оттуда даже видно, что там сейчас идет ремонт. Зачем нужно было снимать этот ролик? Еще и подвергать опасности детей у аварийного здания?

Встреча Марии Прусаковой с жителями. altkprf.ru

Как рассказала Елена Артюшкина, в ролике участвуют активистки КПРФ и их дети. И эти женщины, как говорят жители села, в свое время входили в правление колхоза «За власть Советов», которому аварийный клуб раньше принадлежал и который в итоге его и развалил.

Елена Артюшкина,

глава Волчихинского района:

Во многих селах хозяйства в 1990—2000-х годах передавали безвозмездно свое имущество сельсоветам. Этот колхоз отказался это делать. Сказали: только за деньги. Сельсовет даже выкупал водопроводную систему, чтобы людей без воды не оставить. Здание клуба бывший директор колхоза одно время использовал как зернохранилище, что-то просто растащили. Когда в 2010-х годах сюда приехал управляющий, чтобы ликвидировать обанкротившийся колхоз, то он этот объект даже не стал включать в конкурсную массу, потому что никакой ликвидности он уже тогда не имел. Сейчас это бесхозное имущество.

Глава района объяснила: еще в 2000 году сельсовет приобрел здание у сельпо. И с 2001 года в нем заработал клуб. Сейчас там стоят пластиковые окна, сделана металлическая крыша, сейчас ведется ремонт фасада, покраска и побелка внутри. Потребности расширять клуб нет, его площадей вполне хватает жителям.

Елена Артюшкина,

глава Волчихинского района: