Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, — сказано в сообщении.
В документе написано, что МИД Украины обязан уведомить российскую сторону о желании прекратить действие договора. Однако крайний срок подачи уведомления не уточняется.
Кроме того, СНБО совместно с МИД должны проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации о нмерении Украины прекратить действие договора с Россией.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 28 августа 2018 года поручил министерству иностранных дел страны представить пакет документов для начала разрыва договора, который он назвал анахронизмом. Он пообещал уведомить Россию о соответствующем решении до конца сентября.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ подписали в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.