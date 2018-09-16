Порошенко назвал Россию «оккупантом» Азовского моря

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью газете The Washington Post, что цель России — «оккупировать» Азовское море так же, как и Крым, что является «грубым нарушением международного права», пишет РБК.

По словам Порошенко, Украина, согласно «абсолютно четкому правовому статусу» укрепляет свою военную мощь на Азовском море. «Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, которые перевозят грузы и пассажиров из двух важных украинских портов — Мариуполя и Бердянска», — подчеркнул президент.

Если Россия не прекратит свои действия в Азовском море, то у Украины «есть только один инструмент — санкции». Порошенко говорит, что Киев подал иск против России в Постоянную палату третейского суда в Гааге.

Как стало известно накануне, Украина отправит морской спецназ в акваторию Азовского и Черного морей для укрепления своих границ — до конца года в этих регионах будут присутствовать до 1 тыс. бойцов спецназа и 270 десантников.