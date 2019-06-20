Порошенко заявил, что создал новый «спецназ» против России

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» политическим «спецназом», который «не позволит вернуться в сторону России». Об этом он написал в своем twitter-аккаунте.

«Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. „Европейская солидарность“ — политический спецназ, способный защитить наше государство!» — заявил Порошенко.

В свою партию бывший президент набирает людей, «которые способны сражаться за идеи и принципы». «В конце концов, добро должно быть с кулаками», — добавил Порошенко. Он написал, что «уже поднимает голову пятая колонна».

По словам политика, фундамент украинской государственности заключается в армии, языке и вере. «Сейчас армии пытаются нанести удар в спину — отменить закон о государственном языке, а решением купленного суда запретить украинскую церковь», — заявил он.

Порошенко также добавил, что его партия намерена участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы «не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути вступления Украины в Евросоюз и НАТО».

Ранее в своей прощальной речи перед гражданами Порошенко заявлял, что самым обидным из невыполненного за годы президентства для него является то, что он не смог установить мир в своей стране.