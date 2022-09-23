Порядок частичной мобилизации разъяснили в Минобороны

В Минобороны рассказали о порядке частичной мобилизации и кого будут призывать прежде всего, пишет РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что будут призывать категории россиян, необходимые для реализации боевых задач.

К ним в том числе относят стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, а также механиков-водителей.

Также учитывается наличие боевого опыта. Призыву подлежат офицеры, рядовые и сержанты.

Под частичную мобилизацию попадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет, отметил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.