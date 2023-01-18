Порядок пребывания в стране изменил Казахстан

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, говорится в постановлении правительства республики, сообщает ТАСС.

Нововведение коснется, в том числе, граждан ЕАЭС — России, Белоруссии, Армении, Киргизии.

Теперь безвизовые иностранные граждане больше не смогут пребывать в Казахстане больше 90 календарных дней в полугодие. Но мера не будет распространяться на получивших вид на жительство.

Новые нормы начнут действовать с 27 января, указывает bfm.ru.

Как было

Раньше иностранцы могли раз в три месяца ненадолго выехать из Казахстана и снова въехать в эту страну, чтобы счет дней пребывания начался заново.

Ранее елбасы лишили статуса почетного сенатора Казахстана. Дело в том, что из конституции страны убрали статьи о статусе и полномочиях первого президента страны.