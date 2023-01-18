18 января
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Политика

Порядок пребывания в стране изменил Казахстан

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, говорится в постановлении правительства республики, сообщает ТАСС.

Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана.
открытые источники (CC0)

Нововведение коснется, в том числе, граждан ЕАЭС — России, Белоруссии, Армении, Киргизии.

Теперь безвизовые иностранные граждане больше не смогут пребывать в Казахстане больше 90 календарных дней в полугодие. Но мера не будет распространяться на получивших вид на жительство.

Новые нормы начнут действовать с 27 января, указывает bfm.ru.

Как было

Раньше иностранцы могли раз в три месяца ненадолго выехать из Казахстана и снова въехать в эту страну, чтобы счет дней пребывания начался заново.

Ранее елбасы лишили статуса почетного сенатора Казахстана. Дело в том, что из конституции страны убрали статьи о статусе и полномочиях первого президента страны.

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