«Пошел вон отсюда»: Соловьев выгнал из студии украинского эксперта из-за слов о Бандере

В студии гости спорили об Иосифе Сталине и его роли в истории СССР. Владимир Соловьев сообщил, что на Украине популяризуется образ Степана Бандеры, который был на стороне Адольфа Гитлера. В свою очередь, Всеволод Непогодин сказал, что украинский националист выступал против сталинизма.

«А какая альтернатива была?» — заявил украинский эксперт.

Соловьева разозлил этот вопрос и он выгнал журналиста из студии.

«То есть ты, сволочь, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это — альтернатива борьбы? <…> Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу», — сказал Соловьев.

Начало спора на 42 мин. 5 сек.

Отметим, это не первый случай, когда ведущий прогоняет из студии гостей программы. Так в апреле в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» Якуб Корейба обвинил СССР в бездействии в начале Второй мировой войны. После этих слов телеведущий прогнал польского коллегу из студии.

Кроме того, в марте два участника прямого эфира телепрограммы «Кто против?» также покинули студию. Тогда ведущим — Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву — пришлось растаскивать рвущихся в драку гостей.