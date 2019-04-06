Соловьев выгнал с программы польского эксперта

Инцидент произошел 4 апреля.
Соловьев объяснил, почему выгнал из студии своей программы польского эксперта, пишет ura.ru.
«Вчера он на меня производил впечатление бесноватого», — приводит «Царьград» слова Соловьева.
Телеведущий также отметил, что Корейба «даже не осознает, что несет».
Ранее Владимир Соловьев во время эфира программы «Кто против?» выгнал двух гостей, устроивших драку, пишет «Ридус». Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось растаскивать Араика Степаняна и Грэга Вайнера. Причиной конфликта стало оскорбление Вайнера Степаняном.