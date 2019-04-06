Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Соловьев выгнал с программы польского эксперта

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Корейба обвинил СССР в бездействии в начале Второй мировой войны. После этих слов телеведущий прогнал польского коллегу из студии.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Инцидент произошел 4 апреля.

Соловьев объяснил, почему выгнал из студии своей программы польского эксперта, пишет ura.ru.

«Вчера он на меня производил впечатление бесноватого», — приводит «Царьград» слова Соловьева.

Телеведущий также отметил, что Корейба «даже не осознает, что несет».

Ранее Владимир Соловьев во время эфира программы «Кто против?» выгнал двух гостей, устроивших драку, пишет «Ридус». Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось растаскивать Араика Степаняна и Грэга Вайнера. Причиной конфликта стало оскорбление Вайнера Степаняном.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость