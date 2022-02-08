Послание президента Федеральному собранию планируется на начало марта

Президент РФ Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта, пишут « Ведомости » со ссылкой на источники.

По их словам, в числе возможных дат рассматриваются 1 и 3 марта.

Один из собеседников издания в правительстве заявил, что уже идет «проработка основных тем выступления» президента.

Другой источник утверждает, что послание должно состояться до обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу, запланированного на 1 марта. Если послание Путина состоится в этот же день, то из-за разницы во времени он выступит раньше.

Ожидается, что во время оглашения послания господин Путин озвучит позицию по гарантиям безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать изданию дату послания, пообещав «сообщить своевременно» о том, когда выступит президент, пишет «Коммерсантъ».

В конце декабря 2021 года Песков говорил, что оглашения послания планируется на начало 2022-го. Позднее в Кремле допустили отсрочку послания Федеральному собранию из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре.