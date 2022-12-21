Послание Владимира Путина к парламенту могут перенести на следующий год

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести на 2023 год, сообщает «КоммерсантЪ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дважды комментировал эту тему. Он опроверг информацию о том, что послание может быть оглашено 27 декабря.

Песков согласился с тем, что послание возможно в следующем году:

«Безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина».

Но при этом попросил «не гадать на кофейной гуще».

Источники «Коммерсанта» сообщают, что «предподготовка» к выступлению велась, но предстоит еще большая работа над текстом.

В Администрации президента склоняются к тому, что лучше оглашать послание, когда станет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции (СВО).