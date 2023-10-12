После атаки ливанской группировки у секретного ядерного объекта Израиля произошел инцидент

Ранее центр грозилась атаковать ливанская группировка «Хезболла». Ряд местных СМИ и Telegram-каналов сообщили — удар нанесли дроном из Ливана. Было нарушено воздушное пространство.

Израильтян призвали не покидать бомбоубежища, указывает Газета.Ru. Однако впоследствии военные сообщили, что воздушное пространство не нарушалось, а оповещения оставаться в бункерах — из-за технического сбоя.

Подробности пока не сообщаются.

Секретный объект

В Димоне находится Ядерный исследовательский центр. С 1964 года здесь действует тяжеловодный реактор на природном уране. Также британское издание сообщало — это секретный «объект номер 2», где производилось до 40 кг плутония в год. По данным различных спецслужб, страна может иметь до 400 единиц ядерного оружия.

Официально наличие ядерного оружия Иерусалим не подтверждает.

Объект не находится под контролем МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что создатель термоядерной бомбы совершил суицид.

Физик принимал участие в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Работал инженером в теоретическом отделении, возглавляемом одним из создателей первой советской атомной бомбы Андреем Сахаровым.

Бомба

РДС-37 испытали в 1955 году в Семипалатинске — сбросили с бомбардировщика. Потенциальная мощность составила три мегатонны. Заряд "приземлился" на полигон с парашютом. Но она взорвалась в полете. Бомбардировщик уже успел улететь. Однако экипаж почувствовал сильнейшее радиоактивное воздействие.

Гриб

Спустя несколько минут высота радиоактивного гриба достигла 14 километров, а его диаметр - 30.