Создатель термоядерной бомбы совершил суицид. Архивное видео испытаний с семипалатинского полигона

Тело 92-летнего отца нашла его дочь, указывает Газета.Ru.

Физик принимал участие в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Работал инженером в теоретическом отделении, возглавляемом одним из создателей первой советской атомной бомбы Андреем Сахаровым.

Бомба

РДС-37 испытали в 1955 году в Семипалатинске — сбросили с бомбардировщика. Потенциальная мощность составила три мегатонны. Заряд "приземлился" на полигон с парашютом. Но она взорвалась в полете. Бомбардировщик уже успел улететь. Однако экипаж почувствовал сильнейшее радиоактивное воздействие.

Гриб

Спустя несколько минут высота радиоактивного гриба достигла 14 километров, а его диаметр - 30.

Погибшие и пострадавшие

Во время взрыва бомбы выбило стекла в радиусе 200 км от эпицентра. От ударного волны погибли военный и трехлетняя девочка. Повреждены строения в 59 населенных пунктах, более 43 человек получили различные травмы.

Впервые

Так впервые в мире состоялся сброс водородной бомбы с военного самолета.

Противостояние

Ранее сообщалось, зачем в СССР создавалась первая в мире водородная бомба и как ее взорвали у границы с Алтайским краем. Долгое время США и СССР сражались за ядерное превосходство. К началу 1960-х в мире сложилась довольно непростая политическая ситуация. Налаживающиеся отношения между Соединенными Штатами и СССР нарушил скандал с американским разведывательном самолетом У-2. 1 мая 1960 года его сбили в районе Свердловска, после того как он нарушил советское воздушное пространство.

Разразился дипломатический скандал.

Испытание первой водородной бомбы

Ее взорвали спустя год после американской на Семипалатинском полигоне, недалеко от границы с Алтайским краем. Разработка РДС-6с началась еще в 1945 году под руководством Сахарова.

К моменту взрыва полигон быль тщательно подготовлен: 16 самолетов, 7 танков, орудий и минометов, 1300 измерительных, регистрирующих и киносъемочных приборов, 1700 различных индикаторов. Специально для аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы, в 5 м от места подрыва соорудили бункер. Сам заряд установили на стальной башне, на высоте 30 м закрепили бомбу. Около 7:30 утра 12 августа 1953 года горизонт озарила вспышка света от взрыва.

Мощность взрыва в 20 раз превысила показатели первой атомной бомбы. Последствия взрыва были мощными — ж/д мост с 100-тонными пролетами ударная волна отбросила на 200 метров.

Результаты

Испытание РДС-6с показало, что СССР впервые в мире создал термоядерную бомбу, которая была компактной, но очень мощной. В то время у США не было аналогичных бомбовых зарядов.