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Политика

После голосования по поправкам в Конституцию Путин вновь может обратиться к нации

Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам в Конституцию — такой сценарий обсуждается в Кремле, рассказали источники РБК.

Конституция.
Конституция.
culture.ru

Предварительная проработка обращения уже началась, сказали собеседники агентства.

Предполагается, что обращение состоится после того, как будут подведены итоги голосования по поправкам, уточнил один из источников.

Планируется, что Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок при условии, конечно, что такая поддержка будет получена, рассказывает один из близких к Кремлю источников. Но только благодарностью дело не ограничится — глава государства, как предполагается, даст ряд поручений федеральным органам власти.

Голосование намечено на 1 июля. Для россиян это будет выходной день.

Более 260 млн потратят в Алтайском крае на «историческое» голосование по изменению Конституции. Голосование будет «бумажным», без бюллетеня проголосовать не получится. Но можно подать заявление на Госуслугах, чтобы отдать голос на дому.

Между тем Алтайский край попал в число 13 регионов, где COVID-19 угрожает голосованию по Конституции.

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