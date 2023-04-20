20 апреля
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Политика

После внезапной проверки флота российский адмирал покинул пост

Командующий Тихоокеанским флотом покидает свой пост Сергей Авакянц.

Подводная лодка.
Подводная лодка.
vk.com/mil

Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, пишет primamedia.ru. Теперь он будет руководить штабом по управлению пилотными центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

О проверке

Внезапная проверка Тихоокеанского флота практически завершена. Каждый шаг всех участников — от самых больших кораблей и подводных лодок до малого подразделения морской пехоты — тщательно проанализируют, пишет «Звезда».

В проверке ТОФ, которая началась 14 апреля, участвует 167 кораблей и судов, включая 12 субмарин, привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих сообщает LIFE.

Ранее на Алтае началась внезапная проверка боеготовности военных.

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