Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, пишет primamedia.ru. Теперь он будет руководить штабом по управлению пилотными центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

О проверке

Внезапная проверка Тихоокеанского флота практически завершена. Каждый шаг всех участников — от самых больших кораблей и подводных лодок до малого подразделения морской пехоты — тщательно проанализируют, пишет «Звезда».

В проверке ТОФ, которая началась 14 апреля, участвует 167 кораблей и судов, включая 12 субмарин, привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих сообщает LIFE.

Ранее на Алтае началась внезапная проверка боеготовности военных.