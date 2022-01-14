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Политика

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках ВВО

Внезапная проверка боевой готовности началась в Восточном военном округе (ВВО), со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

В ходе проверки войска округа отработают задачи по организации всестороннего обеспечения и выполнят контрольные и зачетные упражнения по боевой подготовке с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.

Особое внимание уделят «оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск в установленные сроки», пишет РБК. Это позволит оценить готовность войск ВВО к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России, пояснили в ведомстве.

Восточный военный округ (ВВО) объединяет воинские части в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Штаб ВВО находится в Хабаровске.

11 января российские военные начали учения в регионах на границе с Украиной: в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В учениях участвуют около 3 тыс. военнослужащих.

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