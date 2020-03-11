Барнаульскую дивизию, перевооружаемую на «Ярсы», проверит командование РВСН

11 марта в Алтайском крае началась контрольная комплексная проверка Барнаульского ракетного соединения.

«Воинские части и подразделения ракетного соединения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, противодействию терроризму, также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Кроме того, к проверке привлекут части и подразделения обеспечения ракетного соединения «для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений».

Всего к контрольной комплексной проверке в Алтайском крае привлекут свыше 1000 военнослужащих и около 150 единиц техники.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс». пресс-служба минобороны РФ

Напомним, в декабре 2019 года состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения, оснащенного мобильными «Ярсами»

Подвижные «Ярсы» в Барнаульской дивизии РВСН вводятся в боевой состав на смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь».

«Ярс» (ядерная ракета сдерживания) — стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

По данным Минобороны, в состав РВСН входят три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре — с шахтными пусковыми установками и восемь — с мобильными ракетными комплексами.