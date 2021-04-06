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Жизнь

Шойгу объявил проверку боеготовности российской армии

В России начались плановые проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего в апреле будет более 4 тыс. учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Шойгу потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Учения всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Основные учебно-боевые действия пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.

Ранее военные в Алтайском крае показали, как «выжигают» мины машиной дистанционного разминирования «Листва».

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