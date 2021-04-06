Шойгу объявил проверку боеготовности российской армии

Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, сообщила пресс-служба Минобороны.
Всего в апреле будет более 4 тыс. учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Шойгу потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.
Учения всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.
Основные учебно-боевые действия пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.
Ранее военные в Алтайском крае показали, как «выжигают» мины машиной дистанционного разминирования «Листва».